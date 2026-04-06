Путин поручил кабмину рассмотреть повышение эффективности правовой защиты медиков

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопросы повышения эффективности механизмов правовой защиты медицинских работников при исполнении ими трудовых обязанностей.

"Правительству РФ: рассмотреть вопросы, касающиеся повышения эффективности механизмов правовой защиты медицинских работников при исполнении ими трудовых обязанностей, формирования механизмов страхования риска профессиональной ответственности медицинских работников, и при необходимости внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты РФ", - говорится в перечне поручений президента по итогам совещания с членами правительства 18 февраля.

Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля.