Кабмин подготовит план восстановления в 2027-2030 гг. находящихся в плохом состоянии объектов культурного наследия

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с "ДОМ.РФ" утвердить план восстановления и вовлечения в хозяйственный оборот в 2027-2030 годах объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Соответствующее поручение по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" опубликовано на сайте Кремля.

Согласно перечню поручений, в рамках реализации программы "Сохранение объектов культурного наследия народов Российской Федерации" на период 2025-2045 годов правительству и "ДОМ.РФ" поручено "утвердить план восстановления и вовлечения в хозяйственный оборот в 2027-2030 годах в каждом субъекте РФ находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (с поквартальной разбивкой и с последующей ежегодной актуализацией такой разбивки), а также обеспечить его реализацию".

Также правительству и "ДОМ.РФ" поручено обеспечить заключение соглашений между Минкультуры России и исполнительными органами субъектов РФ о реализации плана вовлечения в хозяйственный оборот находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия, подлежащих передаче инвесторам по итогам проведения в 2026 году торгов "ДОМ.РФ" и региональных (муниципальных) торгов.