Россия и Саудовская Аравия взаимно отменят визы с 11 мая

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Соглашение РФ и Саудовской Аравии о взаимной отмене визовых требований для граждан вступит в силу 11 мая, российские туристы смогут находиться на территории королевства без виз до 90 дней, сообщает МИД РФ.

"11 мая 2026 года вступает в силу Соглашение между правительством РФ и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований для граждан РФ и граждан Саудовской Аравии, подписанное в Эр-Рияде 1 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, россияне смогут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Режим не распространяется на поездки, связанные с трудовой деятельностью, образованием или длительным проживанием.

При этом для россиян сохраняется необходимость получения виз для паломничества, хаджа и умры.

Аналогичные условия будут действовать для граждан Саудовской Аравии, прибывающих в Россию.