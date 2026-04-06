Поиск

Россия и Саудовская Аравия взаимно отменят визы с 11 мая

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Соглашение РФ и Саудовской Аравии о взаимной отмене визовых требований для граждан вступит в силу 11 мая, российские туристы смогут находиться на территории королевства без виз до 90 дней, сообщает МИД РФ.

"11 мая 2026 года вступает в силу Соглашение между правительством РФ и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований для граждан РФ и граждан Саудовской Аравии, подписанное в Эр-Рияде 1 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, россияне смогут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Режим не распространяется на поездки, связанные с трудовой деятельностью, образованием или длительным проживанием.

При этом для россиян сохраняется необходимость получения виз для паломничества, хаджа и умры.

Аналогичные условия будут действовать для граждан Саудовской Аравии, прибывающих в Россию.

МИД РФ Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });