Нанесен удар по цехам производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет ВСУ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки поразили объекты производства систем управления и комплектующих украинских оперативно-тактических ракет, энергетическую инфраструктуру ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет, энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, поражены также пункты временной дислокации украинских сил в 159 районах.