Кремль предпочел не комментировать эмоциональные требования Трампа к Ирану открыть пролив

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле воздерживаются от комментариев в связи с прозвучавшими накануне заявлениями президента США Дональда Трампа в адрес Ирана с требованием открыть Ормузский пролив.

"Мы видели эти заявления, предпочитаем их не комментировать", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в воскресенье Трамп написал в соцсети Truth Social, зачастую используя ненормативную лексику, что во вторник нанесет удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

"Вторник станет одновременно "днем электростанций" и "днем мостов" в Иране", - написал Трамп и призвал власти Ирана "открыть чертов пролив". "В противном случае вы будете жить в аду", - заключил он.

На этой неделе истекает крайний срок, сформулированный Трампом для того, чтобы Иран заключил сделку с США и восстановил движение через Ормузский пролив.

Иранская сторона в последние недели неоднократно заявляла, что не ведет переговоров с США, но обменивается через посредников некоторыми посланиями.