Запрещено движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта временно ограничено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) Военно-Грузинская дорога закрыта для движения всех видов автотранспортных средств с 7:45 мск 10 апреля", - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.