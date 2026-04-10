Сотрудники МФЦ в Дагестане переходят на круглосуточный режим работы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Сергей Меликов поручил организовать работу МФЦ в регионе в круглосуточном режиме для ускорения процедуры получения всех видов поддержки жителями, пострадавшими от наводнения.

В мессенджере Max он отметил, что также на круглосуточный режим работы перешли оценочные комиссии.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального характера.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. По последним данным, от наводнения шесть человек погибли и более 6,2 тыс. пострадали. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.

В Дагестане остаются подтопленными в восьми населенных пунктах 1 тыс. 091 жилой дом, 1 тыс. 146 приусадебных участков и 70 участков дорог.