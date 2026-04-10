В Приморье иностранное судно арестовано после столкновения с российским сейнером

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники спецотделения судебных приставов по Приморскому краю Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП арестовали иностранное судно-грузовоз, находящееся на рейде в акватории Амурского залива, сообщает сайт управления.

Решение об аресте как обеспечительной мере принял Арбитражный суд Приморского края.

"Ранее грузовоз совершил столкновение с российским рыболовецким сейнером. В результате происшествия рыболовное судно получило значительный ущерб", - говорится в сообщении.

Пострадавшая сторона попросила суд принять обеспечительные меры к владельцу иностранного судна. Названия судов в сообщении не уточняются.

Арестованное судно не может покинуть акваторию порта Владивостока до отмены обеспечительных мер.