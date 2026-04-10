Новак не исключил корректировки официального прогноза добычи нефти

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России в 2026 году может составить 515 млн тонн, однако этот прогноз пока носит неопределенный характер, сообщил журналистам в кулуарах церемонии вручения премии "Наш вклад" вице-премьер Александр Новак.

"У нас по прогнозу - 515 (млн тонн, добыча нефти - ИФ). (. . .) Он может быть скорректирован как в одну, так и другую сторону. Прошел только первый квартал, впереди еще восемь месяцев", - сказал он.

Ранее вице-премьер сообщил, что добыча нефти с конденсатом в России в 2025 году составила 512 млн тонн. Таким образом власти в настоящее время прогнозируют увеличение данного показателя по итогам 2026 года в пределах процента.

В конце марта Новак отмечал, что у российских компаний есть возможности для наращивания нефтедобычи, но для этого требуются инвестиции и время. "Процесс не быстрый, а постепенный", - подчеркивал он.

В соответствии со среднесрочным макропрогнозом, оценка добычи нефти на 2026 год составляет 525,2 млн тонн, на 2027-й - 532,6 млн тонн, на 2028-й - 540 млн тонн. Власти планируют уточнить прогноз в апреле.