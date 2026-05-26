В ФСВТС сообщили о переговорах с Индией по дополнительной партии С-400

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия и Индия ведут переговоры о поставке дополнительной партии систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф", сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

"Индийская сторона выражает заинтересованность в поставке дополнительной партии этих систем. Россия готова к этому. Ведутся соответствующие переговоры", - заявили в ФСВТС в связи с Международным форумом по безопасности, который проходит 26-29 мая в Подмосковье.

"Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" хорошо зарекомендовала себя во время последнего индийско-пакистанского конфликта в апреле-мае 2025 года и в ходе проведения индийскими вооруженными силами операции "Синдур", - сообщили в ФСВТС.

20 мая глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил, что нынешний контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 реализуется по графику.

"Процесс идет. Реализация контракта осуществляется. Всё идет у нас в те согласованные сроки, которые между странами существуют. Мы в графике", - сказал Шугаев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Китае.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне подписан контракт на поставку Индии пяти полковых комплектов систем С-400.

Ранее Шугаев заявил, что Россия не исключает новых поставок Индии систем С-400.

Совет по оборонным закупкам министерства обороны Индии высказался в пользу приобретения у РФ еще пяти полковых комплектов С-400, сообщало в марте издание The Times of India.