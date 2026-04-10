Погода в регионах Северного Кавказа может улучшиться после 15 апреля

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Улучшение погоды ожидается в регионах Северного Кавказа во второй половине следующей недели, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В выходные и в начале следующей недели погода будет сложная. Но это не значит, что не переставая будут идти дожди. Они, конечно, будут ослабевать, прекращаться, но потом возобновляться. (...) И есть тенденция на то, что будет поспокойнее погода во второй половине недели", - сказала Макарова.

Она отметила, что до 15 апреля в регионах Северного Кавказа прогнозируются сильные осадки. В середине следующей недели ожидается прохождение еще одного циклона, но он "пройдет прямо по Каспийскому морю и заденет побережье". Дожди продолжатся, но "в четверг, пятницу и в выходные уже постабильнее будет погода".

Накануне Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение о сильных осадках в виде дождя, а в горных и предгорных районах - в виде мокрого снега и снега, в регионах Северного Кавказа, в Дагестане осадки местами продлятся до 15 апреля.

Согласно предупреждению метеорологов, до 15 апреля местами в Дагестане ожидаются сильные дожди, в горных районах сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, ливни в сочетании с грозой и усилением ветра с порывами 22-27 м/с, в отдельных горных и высокогорных районах прогнозируется очень сильный снег. На реках Дагестана ожидается подъем уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

В Карачаево-Черкесии ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах очень сильный снег; на реках подъем уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, предупреждение действует до 14 апреля.

В Северной Осетии в этот же период ожидаются сильные дожди, в предгорных и горных районах сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 м/с. На реках ожидается подъем уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок.

Аналогичные предупреждения выпущены для Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чеченской Республики.

Суд по иску Генпрокуратуры изъял в доход РФ активы экс-депутатов Кубани на 81,5 млрд руб.

"АвтоВАЗ" отзывает в РФ 41,3 тыс. Lada Granta для дооснащения модулями ЭРА-ГЛОНАСС

Тверской суд арестовал на месяц журналиста "Новой газеты" Ролдугина

Власти обсуждают 20%-й windfall tax со "сверхприбыли" 2025 года

 Власти обсуждают 20%-й windfall tax со "сверхприбыли" 2025 года

В Ингушетии актуальные полисы ОСАГО есть только у 31% водителей

 В Ингушетии актуальные полисы ОСАГО есть только у 31% водителей

СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва на складе во Владикавказе

 СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва на складе во Владикавказе

Трое пострадавших при взрыве во Владикавказе в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом

Экс-замминистра обороны Попов приговорен к 19 годам колонии строгого режима

 Экс-замминистра обороны Попов приговорен к 19 годам колонии строгого режима

Изымаемые активы бывших кубанских депутатов оцениваются в 62,5 млрд рублей

"Антивоенный комитет России" внесен в список террористических организаций в РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1552 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 118 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов