Погода в регионах Северного Кавказа может улучшиться после 15 апреля

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Улучшение погоды ожидается в регионах Северного Кавказа во второй половине следующей недели, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В выходные и в начале следующей недели погода будет сложная. Но это не значит, что не переставая будут идти дожди. Они, конечно, будут ослабевать, прекращаться, но потом возобновляться. (...) И есть тенденция на то, что будет поспокойнее погода во второй половине недели", - сказала Макарова.

Она отметила, что до 15 апреля в регионах Северного Кавказа прогнозируются сильные осадки. В середине следующей недели ожидается прохождение еще одного циклона, но он "пройдет прямо по Каспийскому морю и заденет побережье". Дожди продолжатся, но "в четверг, пятницу и в выходные уже постабильнее будет погода".

Накануне Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение о сильных осадках в виде дождя, а в горных и предгорных районах - в виде мокрого снега и снега, в регионах Северного Кавказа, в Дагестане осадки местами продлятся до 15 апреля.

Согласно предупреждению метеорологов, до 15 апреля местами в Дагестане ожидаются сильные дожди, в горных районах сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, ливни в сочетании с грозой и усилением ветра с порывами 22-27 м/с, в отдельных горных и высокогорных районах прогнозируется очень сильный снег. На реках Дагестана ожидается подъем уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

В Карачаево-Черкесии ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах очень сильный снег; на реках подъем уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, предупреждение действует до 14 апреля.

В Северной Осетии в этот же период ожидаются сильные дожди, в предгорных и горных районах сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 м/с. На реках ожидается подъем уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок.

Аналогичные предупреждения выпущены для Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чеченской Республики.