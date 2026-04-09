Сильные дожди прогнозируются в регионах Северного Кавказа до 15 апреля

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение о сильных осадках в виде дождя, а в горных и предгорных районах – в виде мокрого снега и снега, в период с 9 по 14 апреля в регионах Северного Кавказа, в Дагестане осадки местами продлятся до 15 апреля.

Согласно предупреждению метеорологов, 9 -15 апреля местами в Дагестане ожидаются сильные дожди, в горных районах сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, ливни в сочетании с грозой и усилением ветра с порывами 22-27 м/с, в отдельных горных и высокогорных районах прогнозируется очень сильный снег. На реках Дагестана ожидается подъем уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

В Карачаево-Черкессии ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах очень сильный снег; на реках подъем уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, предупреждение действует до 14 апреля.

В Северной Осетии в этот же период ожидаются сильные дожди, в предгорных и горных районах сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 м/с. На реках ожидается подъем уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок.

Аналогичные предупреждения выпущены для Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чеченской Республики.