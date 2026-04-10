Аэропорт Екатеринбурга не смог принять несколько самолетов из-за снегопада

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорт Екатеринбурга "Кольцово" не смог принять несколько самолетов из-за сильного снегопада и похолодания, сообщила пресс-служба аэропорта.

"В непростых метеоусловиях экипажами самолетов, следовавших в Екатеринбург из Утапао, Хургады, Салехарда и Сочи, было принято решение об уходе на запасные аэродромы - в Челябинск и Тюмень", - сообщило предприятие.

В Екатеринбурге снегопад идет с утра пятницы.