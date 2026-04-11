Что случилось этой ночью: суббота, 11 апреля

"Орион" вернулся на Землю, пожар в многоэтажке в Мытищах, Путин поручил правительству создать план внедрения ИИ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пилотируемый корабль "Орион" после лунной миссии успешно вернулся на Землю. Спасатели эвакуировали экипаж после приводнения в Тихом океане.

- Пожар произошел в многоэтажке в подмосковных Мытищах. Сообщается об одном погибшем и двух пострадавших.

- Число раненных военных США в ходе операции против Ирана достигло 390. Большая часть уже вернулась в строй.

- Путин поручил правительству сформировать национальный план внедрения ИИ. Он считает, что российские модели должны быть конкурентноспособными и суверенными.

- Премьер-министр Пакистана подтвердил, что переговоры США и Ирана состоятся 11 апреля. Он обещал сделать все возможное для успеха мирной инициативы.