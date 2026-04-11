Работы по разбору завалов возобновили на месте взрыва на складе во Владикавказе

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Работы на месте взрыва на складе пиротехники во Владикавказе возобновили утром в субботу, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"С 7:00 мск возобновлены работы на месте ЧП во Владикавказе. Спасатели продолжают разбор завалов, на площадке также находятся специалисты коммунальных служб. Все действия координирует оперативный штаб", - написал Меняйло в своем канале в мессенджере Max.

Как сообщалось, разбор завалов приостановили минувшей ночью из-за риска обрушения здания.

Взрыв произошел днем в пятницу в складских помещениях во Владикавказе. Согласно предварительной информации, в помещении находилась пиротехника.

По последним данным, два человека погибли. 14 человек пострадали, в том числе два ребенка. В городе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц).

Во Владикавказе прервали разбор завалов после взрыва из-за риска обрушения

Мишустин приостановил государственную гражданскую службу замглавы Минцифры Заренина

