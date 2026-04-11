Десять пострадавших при взрыве на складе во Владикавказе остаются в больницах

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Десять из четырнадцати пострадавших в результате взрыва на складе во Владикавказе остаются в больницах, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в субботу.

"В больницах республики остаются 10 человек, пострадавших в результате ЧП во Владикавказе. Двое находятся в КБСП. Один из них - в тяжелом состоянии, врачи делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Глава республики добавил, что вечером в пятницу в больницу обратился еще один подросток с сотрясением мозга, угрозы жизни нет. Всего в больнице остаются трое несовершеннолетних.

По словам Меняйло, состояние девяти из десяти пострадавших оценивается как стабильное.

Взрыв произошел днем в пятницу в складских помещениях во Владикавказе. Согласно предварительной информации, в помещении находилась пиротехника.

По последним данным, два человека погибли. 14 человек пострадали, в том числе два ребенка. В городе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц).

Работы по разбору завалов на месте взрыва приостанавливали в пятницу из-за риска обрушения здания, в субботу утром работы возобновили.