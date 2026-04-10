МЧС сообщило о локализации пожара во Владикавказе после взрыва

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Во Владикавказе локализовали пожар на складе, где днем произошел взрыв, сообщило МЧС.

Ведомство подтвердило, что разбор завалов прерван из-за угрозы обрушения здания. Ранее о приостановке этих работ сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ликвидацией последствий взрыва занимаются более 300 человек и 70 единиц техники.

По предварительной информации взорвался склад, на котором хранилась пиротехника. Погибли два человека, еще 14 пострадали. В дома рядом с местом взрыва к вечеру вернули подачу электричества, воды и тепла. В городе ввели режим ЧС.

