Кабмин выделил регионам 10 млрд руб. на мероприятия по информатизации систем здравоохранения

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Регионы России получат 10 млрд рублей на реализацию мероприятий по информатизации систем здравоохранения, сообщили в пресс-службе правительства РФ в субботу.

"В 2026 году регионы продолжат получать федеральное финансирование на реализацию мероприятий по информатизации систем здравоохранения. Постановление о правилах предоставления на эти цели межбюджетных трансфертов и распоряжение о выделении 10 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина.

Средства распределены между 84 регионами. Они позволят обеспечить работу по дальнейшему взаимодействию информационных систем региональных и муниципальных медицинских организаций с сервисами государственной информационной системы ОМС и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрению электронного документооборота, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта.

В правительстве отметили, что это необходимо для слаженной работы систем здравоохранения, в том числе обеспечения вызова врача на дом и записи пациентов в медицинское учреждение через портал госуслуг, формирования больничных листов, рецептов, выписок, справок и направлений в электронном виде.

Правительство РФ ОМС Михаил Мишустин
