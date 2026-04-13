В Кремле отметили, что конфликт на Ближнем Востоке пока далек от разрешения

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Конфликт на Ближнем Востоке пока далек от разрешения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выразив надежду, что ситуация вновь не перейдет в "вооруженное русло".

"Учитывая, что на договоренности выйти не удалось, насколько мы понимаем, то, конечно, конфликтный потенциал (на Ближнем Востоке - ИФ) остается. Мы видим определенные заявления со стороны Вашингтона по блокаде иранского побережья, во что это выльется - мы пока не понимаем", - указал представитель Кремля.

Происходящее, по его словам, будет в любом случае иметь негативные последствия на международном уровне в разных сегментах.

"Но ситуация пока далека от разрешения. Хочется надеяться, что она не вернется в вооруженное русло", - резюмировал Песков.

Ранее американское Центральное командование (CENTCOM) заявило, что блокада Ормузского пролива начнется в понедельник в 10:00 по времени Восточного побережья США (в 17:00 по Москве). Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, заявили в командовании.


Дмитрий Песков Ближний Восток
Путин поручил до 20 апреля доложить об итогах ликвидации последствий паводков в Дагестане

Туроператоры фиксируют рост продаж туров в Грецию на лето

Минобороны сообщило о продолжении боевых действий после пасхального перемирия

Еще один пациент с признаками оспы обезьян госпитализирован в Подмосковье

Комитет Думы одобрил поправку о передаче данных из "Госуслуг" в ЦИК РФ

Думский комитет рекомендовал поправки по использованию ИИ-образа в агитации на выборах

Природный пожар перекинулся из Монголии на территорию Забайкалья

В Совбезе увидели риск продбезопасности из-за ситуации на Ближнем Востоке

В Екатеринбурге введут новые ограничения для электросамокатов

