Армия США начнет морскую блокаду Ирана 13 апреля

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в понедельник днем начнет блокировать возможность войти в иранские порты или выйти из них для всех судов.

"Силы CENTCOM начнут блокировку всего морского трафика, входящего в иранские порты и выходящего из них, 13 апреля в 10:00 по восточному времени США (17:00 по Москве - ИФ) в соответствии с объявлением президента", - сообщило командование в соцсети X.

Военные отмечают, что блокада будет применена "объективно в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе".

В командовании подчеркнули, что силы CENTCOM не будут препятствовать свободному проходу судов, "следующих через Ормузский пролив в неиранские порты и из них".

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы, в связи с чем американские военные начинают морскую блокаду Ирана.