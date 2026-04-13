Минфин предложил оптимизировать систему учета оборота пива и слабоалкогольных напитков

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Минфин подготовил законопроект, в котором предлагает оптимизировать систему учета оборота пива и слабоалкогольных напитков, сообщила пресс-служба министерства.

"Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оборот пива и слабоалкогольных напитков, подлежащих маркировке средствами идентификации, предлагается освободить от избыточных требований по передаче одинаковых сведений в информационные системы", объяснило ведомство.

Сейчас хозяйствующие субъекты направляют сведения об обороте этой продукции в ГИС МТ, а также дублируют их в ЕГАИС. Чтобы оптимизировать процесс и сократить нагрузку на бизнес, Минфин предлагает предлагается отменить требование о предоставлении этой информации в ЕГАИС.

В случае принятия закона изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Законопроект размещен на сайте regulation.gov.ru. Он вносит изменения в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".