Песков заявил, что опасность возобновления боевых действий в Иране не купирована

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Опасность возобновления военных действий вокруг Ирана не купирована, пока можно констатировать, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном не принесли результата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Из плохого - не купирована опасность возобновления войны, пока мы можем констатировать, что переговоры закончились безрезультатно", - сказал Песков в интервью "Вестям".

Комментируя обещания США блокировать Ормузский пролив, представитель Кремля сказал: "Он (президент США Дональд Трамп - ИФ) фактически пообещал блокаду иранского побережья, что это значит и во что это выльется - мы пока с вами не понимаем".