Песков заявил, что опасность возобновления боевых действий в Иране не купирована

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Опасность возобновления военных действий вокруг Ирана не купирована, пока можно констатировать, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном не принесли результата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Из плохого - не купирована опасность возобновления войны, пока мы можем констатировать, что переговоры закончились безрезультатно", - сказал Песков в интервью "Вестям".

Комментируя обещания США блокировать Ормузский пролив, представитель Кремля сказал: "Он (президент США Дональд Трамп - ИФ) фактически пообещал блокаду иранского побережья, что это значит и во что это выльется - мы пока с вами не понимаем".

Что произошло за день: понедельник, 13 апреля

Пептидная онковакцина "Онкопепт" введена первому пациенту, переносимость хорошая

Россия получила запрос от Индонезии на импорт нефтепродуктов

Госдума изменит график работы

Путин поручил до 20 апреля доложить об итогах ликвидации последствий паводков в Дагестане

 Путин поручил до 20 апреля доложить об итогах ликвидации последствий паводков в Дагестане

Туроператоры фиксируют рост продаж туров в Грецию на лето

 Туроператоры фиксируют рост продаж туров в Грецию на лето

Минобороны сообщило о продолжении боевых действий после пасхального перемирия
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1633 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8993 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов