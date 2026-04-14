Полевые работы ведут 34 региона РФ, темпы сева чуть ниже прошлогодних

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Полевые работы в АПК РФ в настоящее время ведут 34 региона, яровой сев пока отстает от темпов прошлого года из-за погоды. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании совета по вопросам АПК и природопользования при Совете Федерации во вторник.

"Весенне-полевые работы стартовали в конце февраля. На данный момент в поля вышли 34 региона. Погода разная по разным регионам: где-то нас заливает, где-то дождя до сих пор не было и пока не предвидится. Собственно, год ничем не отличается от других годов. Соответственно, здесь надо работать над технологичностью", - сказала она.

По словам министра, на сегодня озимые подкормлены на 11 млн га, в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 97% посевов.

"Динамика ярового сева сейчас чуть ниже прошлогодней из-за погоды. Засеяно 2,3 млн га. Всего под яровые будет отведено порядка 56 млн га. Отмечу, что в этом году запланировано увеличение общей посевной площади до 83 млн га", - сказала она, добавив, что планируется увеличить площади сева яровой пшеницы, ячменя, кукурузы, гречихи, подсолнечника, рапса и сои. "Кроме того, увеличим площади под овощами, картофелем и кормовыми культурами", - сообщила также министр.

Согласно ее презентации, яровые зерновые и зернобобовые культуры, по данным на 13 апреля, посеяны на 1,6 млн га, сахарная свекла - на 0,3 млн га, подсолнечник - на 0,1 млн га. Обеспеченность аграриев семенами яровых зерновых и зернобобовых культур составляет 110%, план по закупкам минудобрений превышен на 1%. В наличии у сельхозпроизводителей 425 тыс. тракторов, 194 тыс. сеялок, 680 тыс. тонн дизельного топлива.

Минсельхоз Оксана Лут АПК
