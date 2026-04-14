Минфин позднее сможет изучить расширение льгот для нефтяников по 4-й группе НДД

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минфин готов изучить расширение льгот для нефтяных компаний по четвертой группе НДД (налог на добавленный доход), но после 2029-2030 годов, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Отвечая на вопрос о диалоге с нефтяными компаниями по расширению 4-й группы НДД, он сказал: "Нефтяники должны предоставить финансово-экономическое обоснование. Будем смотреть его. Минфин свою позицию уже озвучил, что мы готовы обсуждать расширение 4-й группы НДД только после 2029-2030 года. В рамках сегодняшнего бюджетного планирования у нас просто нет возможности вводить иные стимулы в рамках НДД".

К 4-й группе НДД относят участки недр, расположенные севернее 65 градуса северной широты полностью в границах Республики Коми или расположенные полностью или частично в границах Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Коми, Оренбургской области, Самарской области, Томской области. При этом степень выработанности запасов нефти на участке недр меньше значения 0,05 или равна значению 0,05 (по данным госбаланса на 1 января 2017 года либо на 1 января 2019 года), а начальные извлекаемые запасы нефти участка недр составляют менее 45 млн т (по данным госбаланса на 1 января 2017 года либо на 1 января 2019 года).

Ранее Минфин сообщал, что за период анализа (2019 - 2023 годы) общее количество участков недр в 4 группе НДД составило 75. В 2023 году на 4 группу НДД пришлось порядка 1,8% общероссийской добычи нефти и газового конденсата или 9,5 млн тонн.

