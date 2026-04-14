В мобильном приложении Генпрокуратуры РФ появился ИИ-помощник

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Виртуальный помощник, который может проконсультировать пользователей и подготовить шаблон для обращения в Генпрокуратуру появился в мобильном приложении надзорного ведомства.

"Пользователям официального мобильного приложения Генпрокуратуры России стал доступен полноценный виртуальный голосовой ИИ-помощник, который призван существенно облегчить работу с доступными сервисами, помочь найти все самое важное", - сообщили в Генпрокуратуре.

Там рассказали, что ИИ-помощник умеет отвечать на голосовые и текстовые вопросы, помогает ориентироваться в приложении и находить информацию на Едином портале прокуратуры, а также может подобрать шаблон для обращения с помощью голоса и автоматически заполнит данные через "Госуслуги".