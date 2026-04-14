Строительство Кольской АЭС-2 оценили в 1,5 трлн рублей

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Строительство Кольской АЭС-2 (КАЭС-2, Мурманская область), рассчитанной на четыре энергоблока ВВЭР-600, оценивается в 1,5 трлн рублей, сообщил советник директора Кольской АЭС (КАЭС) Евгений Никора.

"Кольская АЭС-2 (стоимостью - ИФ) 1,5 трлн рублей, срок реализации проекта с 2026 по 2043 год", - сообщил Никора в эфире мурманской радиостанции "Большое радио".

Советник директора КАЭС напомнил, что договор генерального подряда на строительство первых двух энергоблоков "на сумму примерно в половину от того, что я озвучил", уже заключен с АО "Концерн "Титан-2".

Подготовительные работы планируется начать во второй половине текущего года, добавил Никора.

Как сообщалось, ввод энергоблоков КАЭС-2 в эксплуатацию запланирован на 2035, 2037, 2042 и 2043 годы.

Заказчиком строительства выступает концерн "Росэнергоатом". В марте текущего года холдинг "Титан-2" заявил о заключении контракта на строительство двух энергоблоков для КАЭС-2 типа ВВЭР-600.

Проект реализуется согласно генеральной схеме размещения объектов энергетики до 2042 года, которая ранее была принята правительством РФ.

В декабре прошлого года директор КАЭС Василий Омельчук сообщал, что в течение 2026 года планируется начать полевые работы по строительству КАЭС-2.

Мурманская область Кольская АЭС-2
 Проект закона о покупке "красивых" автомобильных номеров возвращен на доработку

 Около 6 тыс. иностранцев выдворят из РФ, еще 7,7 тыс. закрыт въезд после рейда в марте

 Суд признал банкротом российское юрлицо Microsoft

 Законопроект об использовании ВС РФ для защиты россиян за рубежом принят в I чтении

 КС ограничил возможность ретроактивного снижения ответственности застройщиков перед дольщиками
