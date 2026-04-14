Поиск

В Минпромторге задумались о внедрении экскурсий на заводы в учебные планы школ и вузов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Минпромторге хотели бы закрепить законодательно либо ввести в учебные планы школ и вузов норматив по регулярному посещению школьниками и студентами промышленных предприятий, сообщил замдиректора департамента региональной промышленной политики Минпромторга Владимир Мостовой.

"Современные промышленные предприятия - это уже не тот стереотип, когда грязные темные помещения плохо отапливаемые. Это современные производственные корпуса, в которые приятно водить детей, школьников. Тем самым формируется правильно имидж и с точки зрения востребованности среди студентов, школьников и родителей", - сказал он на "круглом столе" в Совете Федерации, посвященном развитию промышленного туризма.

По словам Мостового, пока посещение промышленных предприятий школьниками и студентами происходит добровольно.

"Мы в перспективе, конечно, видим включение в учебные планы школьников и студентов, и на это ориентируем все регионы. На то, чтобы хотя бы раз в полгода каждый школьник с седьмого класса и выше посещал промышленные предприятия. То есть вплоть до того, что, может быть, в перспективе закрепить это где-то нормативно в учебных планах либо в действующем законодательстве", - сказал он.

"Приведу пример: в Японии для школьников даже начальных классов тематика работы заводов автомобильных, химических, авиационных - это такая же обыденность и практика, как я не знаю, как для наших школьников уроки обществознания или окружающего мира. Поэтому многие страны этому уделяют внимание, мы предлагаем тоже на это ориентироваться", - добавил представитель Минпромторга.

Он сообщил, что программа развития промышленного туризма "Открытая промышленность" реализуется Минпромторгом совместно с Агентством стратегических инициатив пятый год. В ней участвуют 2,5 тыс. предприятий в 85 регионах РФ. В 2025 году более 2,5 млн туристов побывали на промышленных предприятиях страны.

Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 14 апреля

Пожар произошел на пороховом заводе в Казани

Главред телеграм-канала "Сапа" и полицейский задержаны по делу о взятке

Проект закона о покупке "красивых" автомобильных номеров возвращен на доработку

Программа поставок новых гражданских самолетов в РФ до 2035 г. требует более 3 трлн руб.

Около 6 тыс. иностранцев выдворят из РФ, еще 7,7 тыс. закрыт въезд после рейда в марте

Актер Артур Смольянинов заочно получил 8 лет колонии за фейки об армии

Минпросвещения поддерживает обязательные дежурства и уборку в школах

Суд признал банкротом российское юрлицо Microsoft

Дело бывшего челябинского губернатора Юревича рассмотрит Тверской суд Москвы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1652 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов