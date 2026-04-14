В Минпромторге задумались о внедрении экскурсий на заводы в учебные планы школ и вузов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Минпромторге хотели бы закрепить законодательно либо ввести в учебные планы школ и вузов норматив по регулярному посещению школьниками и студентами промышленных предприятий, сообщил замдиректора департамента региональной промышленной политики Минпромторга Владимир Мостовой.

"Современные промышленные предприятия - это уже не тот стереотип, когда грязные темные помещения плохо отапливаемые. Это современные производственные корпуса, в которые приятно водить детей, школьников. Тем самым формируется правильно имидж и с точки зрения востребованности среди студентов, школьников и родителей", - сказал он на "круглом столе" в Совете Федерации, посвященном развитию промышленного туризма.

По словам Мостового, пока посещение промышленных предприятий школьниками и студентами происходит добровольно.

"Мы в перспективе, конечно, видим включение в учебные планы школьников и студентов, и на это ориентируем все регионы. На то, чтобы хотя бы раз в полгода каждый школьник с седьмого класса и выше посещал промышленные предприятия. То есть вплоть до того, что, может быть, в перспективе закрепить это где-то нормативно в учебных планах либо в действующем законодательстве", - сказал он.

"Приведу пример: в Японии для школьников даже начальных классов тематика работы заводов автомобильных, химических, авиационных - это такая же обыденность и практика, как я не знаю, как для наших школьников уроки обществознания или окружающего мира. Поэтому многие страны этому уделяют внимание, мы предлагаем тоже на это ориентироваться", - добавил представитель Минпромторга.

Он сообщил, что программа развития промышленного туризма "Открытая промышленность" реализуется Минпромторгом совместно с Агентством стратегических инициатив пятый год. В ней участвуют 2,5 тыс. предприятий в 85 регионах РФ. В 2025 году более 2,5 млн туристов побывали на промышленных предприятиях страны.