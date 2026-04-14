Резидентам САР могут продлить сроки исключения из инореестров юрлиц

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, приостанавливающий до конца 2027 года обязанность резидентов специальных административных районов (САР) выйти из реестров юрлиц в странах своей бывшей "прописки".

Документ (№1206580-8) размещен в базе документов Госдумы. Его авторами указаны глава думского комитета по собственности Сергей Гаврилов, его заместители Иван Сухарев, Сергей Тен и Владимир Самокиш.

По действующим правилам компании после "переезда" в САР должны в течение двух лет подтвердить выход из реестра юрлиц в стране своей прежней регистрации. Но исполнить это требование могут не все организации – из-за отказа во взаимодействии со стороны иностранных госорганов, зарубежных нотариусов, юристов и т.д., неоднократно признавали российские чиновники. В связи с этим в декабре 2023 года был принят закон, который позволил резидентам САР неоднократно продлевать срок "расставания" с прежней юрисдикцией через правительственную комиссию по иностранным инвестициям, если им "необоснованно или по независящим" от них причинам иностранными чиновниками было отказано в этой просьбе.

Внесенный в Госдуму законопроект приостанавливает до конца 2027 года упомянутую обязанность. С 2028 года срок на выход из инореестров для резидентов САР будет исчисляться заново и составит один год, если ранее он истек или составляет менее года. При этом правительственная комиссия по иностранным инвестициям с 1 сентября 2028 года сможет признавать исполненным требование об исключении из инореестра. Это станет возможным, в частности, если компании два или более раза уже продлевали срок на выход или если под блокирующие санкции со стороны иностранных государств подпала сама компания или ее акционеры, бенефициары.

Кроме того, законопроект вводит особый режим для компаний из юрисдикций, где редомициляция в Россию запрещена или не предусмотрена. Для таких структур, зарегистрированных в САР до 1 сентября 2026 года, предлагается считать соблюденным требование о смене личного закона, даже если формально процедура за рубежом не могла быть выполнена.