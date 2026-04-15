Последние звонки в школах пройдут 26 мая, выпускные вечера - 27 июня

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Последние звонки в российских школах пройдут 26 мая, а выпускные вечера - 27 июня, заявил ИС "Вести" глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Мы в этом году утвердили приказ 704,(...) регламентировали вопрос завершения учебного года. Это 26 мая. И соответственно "последние звонки" (пройдут) 26 мая и школьные выпускные - 27 июня", - сказал министр.

1 сентября 2025 года вступил в силу (за исключением некоторых подпунктов) приказ № 704 Минпросвещения, обеспечивающий формирование единого образовательного пространства и регламентирующий нагрузку школьников. Так, в документе прописаны предельные объемы домашнего задания и количество часов, отводимые для уроков с учетом максимально допустимой нагрузки.

В соответствии с приказом, режим работы и график учебного года школа может устанавливать сама с учетом законодательства и гигиенических нормативов. Летние каникулы в 2026 году начнутся 27 мая и закончатся 31 августа.

Минпросвещения Сергей Кравцов
