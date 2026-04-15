Поиск

В Кремле высказались против вторжения и давления на Кубу

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Россия не хотела бы видеть вторжения, блокады или оказания иного давления на Кубу, заявил India Today пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Куба является долгоиграющим партнером России, нашим хорошим другом, и мы бы не хотели видеть, как какие-либо страны вторгаются на Кубу, оказывают давление на Кубу или закрывают Кубу от внешнего мира", - сказал он.

Песков также отметил, что не может ничего сказать про геополитические цели США в мире, предложив задать этот вопрос президенту страны Дональду Трампу, которого он назвал "крайне открытым для прессы и очень детальным в своих объяснениях".

США Куба Дмитрий Песков Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России прогнозирует снижение проинфляционного давления со стороны рынка труда

Критическая инфраструктура Запорожской области переведена на резервное питание

Что произошло за день: среда, 15 апреля

Рост добычи и экспорта нефти из России сдерживают трудности с логистикой и инфраструктурой

Прокат электросамокатов приостановят в Раменском округе с 20 апреля

В России инфляция с 7 по 13 апреля замедлилась до нуля, годовая ушла ниже 5,8%

Режим ЧС регионального характера ввели еще в девяти районах Дагестана

Военные РФ назвали планы Европы нарастить поставки дронов Украине шагом к резкой эскалации

"Абрау-Дюрсо" выходит на рынок игристого чая

Загрязнения нефтепродуктами берега Финского залива ликвидированы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1691 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 155 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9010 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов