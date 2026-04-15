В Кремле высказались против вторжения и давления на Кубу

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Россия не хотела бы видеть вторжения, блокады или оказания иного давления на Кубу, заявил India Today пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Куба является долгоиграющим партнером России, нашим хорошим другом, и мы бы не хотели видеть, как какие-либо страны вторгаются на Кубу, оказывают давление на Кубу или закрывают Кубу от внешнего мира", - сказал он.

Песков также отметил, что не может ничего сказать про геополитические цели США в мире, предложив задать этот вопрос президенту страны Дональду Трампу, которого он назвал "крайне открытым для прессы и очень детальным в своих объяснениях".