Президент Кубы высказался за серьезный и ответственный диалог с США

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент Кубы Мигель Диас-Канель на встрече с представителями Конгресса США высказался за проведение диалога с Вашингтоном. Он сообщил об этом в соцсети Х.

"На встрече с представителями Конгресса США Прамилой Джайяпал и Джонатаном Джексоном я подверг осуждению тот преступный ущерб, который причинила блокада, в частности, энергетическое эмбарго, введенное нынешними властями США", - написал он.

"Я повторил, что власти Кубы желают двустороннего диалога (с США), серьезного и ответственного для того, чтобы изыскать решения для существующих различий", - отметил Диас-Канель.

Мигель Диас-Канель Конгресс США Куба Джонатан Джексон
