Поиск

Начальник отдела полиции в Ингушетии арестован по подозрению в получении взятки в крупном размере

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Магасский районный суд заключил под стражу начальника отдела внутренних дел МВД по Ингушетии по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщили в среду "Интерфаксу" в суде.

"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 44-летнего Илеза Килиматова, подозреваемого по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за общее покровительство по службе в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

По его данным, начальник отдела полиции будет находиться под стражей до 13 июня.

Как сообщили агентству в СУСКР по региону, в январе 2022 года начальник территориального отдела внутренних дел вступил в преступный сговор с двумя жителями республики, осуществляющими систематическое хищение из недр земли песчано-гравийной смеси в составе организованной группы. В обмен на общее покровительство по службе, включая непривлечение к уголовной ответственности и предоставление информации о предстоящих оперативно-розыскных мероприятиях, фигурант получил взятку в размере 500 тыс. руб.

По данным ведомства, деньги были перечислены на подконтрольные подозреваемому банковские счета через цепочку подставных коммерческих структур с использованием мер конспирации. Впоследствии фигурант распорядился полученными средствами по своему усмотрению.

Подозреваемые в даче взятки были арестованы ранее.

Следователи провели у полицейского обыски. Также выявляются другие эпизоды преступной деятельности задержанного.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ по Ингушетии и ОРЧ СБ республиканского МВД.

МВД УК РФ Ингушетия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

 Рост добычи и экспорта нефти из России сдерживают трудности с логистикой и инфраструктурой

