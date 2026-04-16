Перебравшийся в Мордовию бывший беженец получил 18 лет за попытку поджога

Военный суд признал его виновным в покушении на теракт и покушении на госизмену

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Мордовии Андрея Лазаренко по делу о госизмене и подготовке к поджогу административного здания, сообщил ЦОС ФСБ.

"Решением суда Лазаренко назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима" , - сообщили в ЦОС.

Как установлено судом и следствием, Лазаренко после начала СВО попал в Мордовию среди беженцев и получил российское гражданство. Он связался через интернет с представителями признанной в России террористической организации и предложил поджечь административное здание. При попытке поджога его задержали сотрудники ФСБ.

Следственный отдел УФСБ по Мордовия завел на него и расследовал уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт) и ч. 3 ст. 30, ст. 275 (покушение на государственную измену) УК.

Мордовия ФСБ
Главреда телеграм-канала и дагестанского полицейского обвинили во взяточничестве

Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"

 Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"

Силуанов ожидает выравнивания ситуации с исполнением бюджета в течение года

 Силуанов ожидает выравнивания ситуации с исполнением бюджета в течение года

Часть Белгорода осталась без света и воды из-за атаки БПЛА на энергообъект

Росавиация разрешила возобновить полеты в Израиль с ограничениями по времени

 Росавиация разрешила возобновить полеты в Израиль с ограничениями по времени

Минпромторг ждет сохранения параллельного импорта на уровне $1-1,5 млрд в месяц до конца года

 Минпромторг ждет сохранения параллельного импорта на уровне $1-1,5 млрд в месяц до конца года

Ночью над регионами России нейтрализовали 207 БПЛА

При атаке беспилотников на Туапсе погибли двое детей, повреждены шесть домов

Россия заявила, что инициатива генсека ООН по Ормузскому проливу требует согласия всех сторон

 Россия заявила, что инициатива генсека ООН по Ормузскому проливу требует согласия всех сторон

В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость COVID-19 в РФ снижается
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1700 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9014 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов