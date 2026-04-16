Перебравшийся в Мордовию бывший беженец получил 18 лет за попытку поджога

Военный суд признал его виновным в покушении на теракт и покушении на госизмену

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Мордовии Андрея Лазаренко по делу о госизмене и подготовке к поджогу административного здания, сообщил ЦОС ФСБ.

"Решением суда Лазаренко назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима" , - сообщили в ЦОС.

Как установлено судом и следствием, Лазаренко после начала СВО попал в Мордовию среди беженцев и получил российское гражданство. Он связался через интернет с представителями признанной в России террористической организации и предложил поджечь административное здание. При попытке поджога его задержали сотрудники ФСБ.

Следственный отдел УФСБ по Мордовия завел на него и расследовал уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт) и ч. 3 ст. 30, ст. 275 (покушение на государственную измену) УК.