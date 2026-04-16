Суд Севастополя приговорил бывшего украинского военного к 18 годам за госизмену

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Севастопольский городской суд признал 51-летнего местного жителя - бывшего военнослужащего ВСУ Руслана Черного-Швеца виновным в государственной измене (ст. 275 УК) и назначил ему 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Суд установил, что осужденного завербовал бывший сослуживец Сергей Лихоманов, которого ранее завербовал сотрудник СБУ. В рамках конфиденциального сотрудничества со спецслужбой Украины в ноябре 2023 года эти лица вместе осуществляли сбор и передачу представителю украинской разведки информации о подразделениях и объектах ВС России в Севастополе. Кроме того, Лихоманов готовился к совершению подрыва одного из железнодорожных мостов в городе, отметили в прокуратуре.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

С учетом уже имеющегося приговора за незаконные приобретение, перевозку и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, Черному-Швецу назначено 18 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в 330 тысяч рублей.

В октябре 2025 года Южный окружной военный суд признал Лихоманова виновным по статье о госизмене (ст. 275 УК) и ч. 1 ст. 30 - п. "в" ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту) и приговорил к 15 годам лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и остатка - в колонии строгого режим, а также к еще одному году ограничения свободы. Он был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Крым СБУ Украина Севастополь Сергей Лихоманов Руслан Черный-Швец
