Поиск

В Кремле предполагали, что США возобновят санкции против продажи нефти из РФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле предполагали, что США возобновят санкции против продажи российской нефти, и отмечают, что Россия уже научилась жить в условиях ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это можно было предположить. Это был один из вариантов развития событий", - сказал он журналистам, комментируя решение Вашингтона не продлять временную лицензию на продажу нефти и нефтепродуктов из России уже загруженных на танкеры.

"Мы научились уже действовать таким образом, чтобы минимизировать для наших интересов последствия таких мер. Будем так делать и дальше", - добавил представитель Кремля.

Ранее американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что администрация США не планирует продлевать сроки действия лицензий на продажу нефти из России и Ирана.

Дмитрий Песков РФ США нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

