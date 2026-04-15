США не будут продлевать лицензии на продажу нефти из России и Ирана

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США не планирует продлевать сроки действия лицензий на продажу нефти из России и Ирана, заявил журналистам в Белом доме министр финансов Скотт Бессент.

"Мы не будем продлевать генеральные лицензии по России и Ирану", - сказал он.

Бессент напомнил, что лицензии касались нефти, которая в начале марта уже была погружена на танкеры. По его словам, вся эта нефть уже продана.

В Кремле 14 апреля заявили, что не знают о возможном продлении американцами режима отказа от санкций на продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры.

"Нет, никаких объявлений на этот счет не делалось", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя истечение 11 апреля срока лицензии США на продажу нефти и нефтепродуктов из России уже загруженных на танкеры.

