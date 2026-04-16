Поиск

Мораторий на ограничение временного таможенного декларирования для новых участников ВЭД продлят до 2029 г.

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправку, которая позволяет новым экспортерам до 1 января 2029 года применять механизм временного периодического таможенного декларирования.

Поправка была внесена группой депутатов ко второму чтению законопроекта (№1120507-8) о реестре уполномоченных экономических операторов.

Речь идет о норме, которая запрещает использовать временное периодическое таможенное декларирование компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность менее одного года и совершившим менее 12 операций по ввозу или вывозу товаров. Это ограничение было приостановлено с ноября 2024 года, чтобы упростить работу участникам ВЭД в условиях перестройки логистических цепочек и выхода на новые рынки. Предполагалось, что мораторий будет действовать до 1 января 2027 года, внесенная поправка продлевает его до 1 января 2029 года.

Временное периодическое декларирование позволяет экспортерам подавать предварительную декларацию с ориентировочными данными о количестве и стоимости товаров, а точные сведения уточнять уже после фактического вывоза. Механизм востребован при поставках сырьевых товаров, где объемы и цены определяются по факту отгрузки.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 21 апреля.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские авиакомпании на фоне дефицита самолетов сокращают перевозки внутри РФ

 Российские авиакомпании на фоне дефицита самолетов сокращают перевозки внутри РФ

Шойгу сообщил о пролетах через Финляндию и страны Прибалтики украинских БПЛА для ударов по РФ

 Шойгу сообщил о пролетах через Финляндию и страны Прибалтики украинских БПЛА для ударов по РФ

Один полицейский погиб, еще трое ранены при задержании преступника в Оренбуржье

В МИД РФ вызвали посла Мексики из-за удержания в стране россиянки

Мединский против внедрения в общественное сознание кенигсберских "флешбеков" в Калининграде

 Мединский против внедрения в общественное сознание кенигсберских "флешбеков" в Калининграде

Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

 Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

Экс-депутат Госдумы Гайсин приговорен к 14 годам колонии и штрафу в 2 млрд рублей

 Экс-депутат Госдумы Гайсин приговорен к 14 годам колонии и штрафу в 2 млрд рублей

В доход РФ обратили 81 электроподстанцию, принадлежавшую экс-главе МРСК Северного Кавказа

В Кремле видели обращение Виктории Бони к Владимиру Путину

 В Кремле видели обращение Виктории Бони к Владимиру Путину
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1713 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9018 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 130 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов