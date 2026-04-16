Мораторий на ограничение временного таможенного декларирования для новых участников ВЭД продлят до 2029 г.

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправку, которая позволяет новым экспортерам до 1 января 2029 года применять механизм временного периодического таможенного декларирования.

Поправка была внесена группой депутатов ко второму чтению законопроекта (№1120507-8) о реестре уполномоченных экономических операторов.

Речь идет о норме, которая запрещает использовать временное периодическое таможенное декларирование компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность менее одного года и совершившим менее 12 операций по ввозу или вывозу товаров. Это ограничение было приостановлено с ноября 2024 года, чтобы упростить работу участникам ВЭД в условиях перестройки логистических цепочек и выхода на новые рынки. Предполагалось, что мораторий будет действовать до 1 января 2027 года, внесенная поправка продлевает его до 1 января 2029 года.

Временное периодическое декларирование позволяет экспортерам подавать предварительную декларацию с ориентировочными данными о количестве и стоимости товаров, а точные сведения уточнять уже после фактического вывоза. Механизм востребован при поставках сырьевых товаров, где объемы и цены определяются по факту отгрузки.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 21 апреля.