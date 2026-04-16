Морской пассажирский транспорт вновь приостановил работу в Севастополе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено четвертый раз за день, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в четверг.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.

Первый раз приостановка продлилась около 10 минут, второй раз - около полутора часов, третий - 40 минут.

Причины также не уточнялись.

В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.