Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Оснований для полного запрета использовать пауэрбанки на борту самолета на сегодняшний день нет, заявила Росавиация.

Так в агентстве прокомментировали публикацию "Известий" о том, что "Росавиация рекомендовала Минтрансу" запретить пассажирам использование пауэрбанков во время полетов. Газета сделала такой вывод из отчета комиссии Уральского МТУ Росавиации. Отчет был составлен по результатам расследования инцидента с самолетом "Уральских авиалиний", на борту которого в феврале при перелете из Екатеринбурга в Стамбул загорелся пауэрбанк.

"Мнение комиссии Уральского МТУ носит рекомендательный характер. Оснований для полного запрета провоза пауэрбанков сегодня нет", - заявили в Росавиации.

В ведомстве напомнили, что ограничения на провоз таких устройств уже существуют и "регламентируются как международными требованиями в области безопасной перевозки опасных грузов по воздуху, так и правилами авиакомпаний".

Ученые прогнозируют начало магнитных бурь на Земле в течение суток

Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 12, есть повреждения

Четыре БПЛА ликвидированы над Ленинградской областью

Спасатели возобновили поиски пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых

Четыре человека получили травмы из-за разрушения перрона на станции во Владивостоке

Минобороны РФ сообщило о старте с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками

 Минобороны РФ сообщило о старте с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками

Более 14 тыс. человек привиты в Дагестане от гепатита А

Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу

 Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу

Израиль во время перемирия в Ливане оставляет за собой право отвечать на нападения
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1721 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9025 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 131 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов