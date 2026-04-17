Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Оснований для полного запрета использовать пауэрбанки на борту самолета на сегодняшний день нет, заявила Росавиация.



Так в агентстве прокомментировали публикацию "Известий" о том, что "Росавиация рекомендовала Минтрансу" запретить пассажирам использование пауэрбанков во время полетов. Газета сделала такой вывод из отчета комиссии Уральского МТУ Росавиации. Отчет был составлен по результатам расследования инцидента с самолетом "Уральских авиалиний", на борту которого в феврале при перелете из Екатеринбурга в Стамбул загорелся пауэрбанк.

"Мнение комиссии Уральского МТУ носит рекомендательный характер. Оснований для полного запрета провоза пауэрбанков сегодня нет", - заявили в Росавиации.

В ведомстве напомнили, что ограничения на провоз таких устройств уже существуют и "регламентируются как международными требованиями в области безопасной перевозки опасных грузов по воздуху, так и правилами авиакомпаний".