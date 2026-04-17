Что произошло за день: пятница, 17 апреля

Заявления о разблокировке Ормузского пролива и падение цен на нефть, слова главы Минэкономразвития РФ об исчерпании резервов в экономике, комментарий Росавиации о пауэрбанках на борту

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил о разблокировке Ормузского пролива. При этом позднее в Корпусе стражей исламской революции сказали, что проходить через пролив могут только гражданские суда, получившие разрешение от иранской стороны. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил: если Вашингтон не снимет морскую блокаду или иным образом нарушит соглашение, Тегеран примет ответные меры.

- Цены на нефть эталонных марок обвалились вечером в пятницу после заявлений об открытии Ормузского пролива. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE Futures по данным на 18:21 рухнула на $10,63 (10,7%), до $88,76 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на NYMEX подешевели на $11,86 (12,53%), до $82,83 за баррель.

- Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников назвал ситуацию в экономике страны более сложной, чем в последние годы, резервы во многом исчерпаны.

- Власти Ленинградской области заявили об усилении мер борьбы с дронами в регионе с привлечением резервистов. Их будут устраивать на работу на предприятия и организации критической инфраструктуры для обеспечения их защиты.

- ФАС России выдала Wildberries и Ozon предупреждения за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей. В частности, речь идет об установлении со стороны Ozon платы за размещение знака "оригинал" на карточке товара.

- Росавиация не видит оснований запрещать использование пауэрбанков на борту самолета. Так в агентстве прокомментировали публикацию "Известий" на основе отчета комиссии Уральского МТУ Росавиации после инцидента с загоревшимся пауэрбанком.

- Погода в Москве ухудшится в воскресенье и понедельник. Ожидаются дождь и мокрый снег, возможна гололедица.