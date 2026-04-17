Взрывоопасные предметы могли стать причиной ЧП с погибшим во Владикавказе

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Взрыв во Владикавказе, по предварительным данным, произошел из-за взрывоопасных предметов в мусорном контейнере, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"(...) 10 апреля во Владикавказе произошло ЧП, в результате которого погибли трое жителей республики. Сегодня произошел еще один несчастный случай, причиной которого, по предварительным данным, стали взрывоопасные предметы, оказавшиеся в мусорном контейнере. Опять погиб человек", - написал Меняйло в своем канале в Max.

Как сообщалось, утром в пятницу во Владикавказе во время погрузки мусорных контейнеров произошел взрыв, погиб сотрудник коммунальных служб. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Днем 10 апреля произошел взрыв в складских помещениях во Владикавказе. Согласно предварительной информации, в помещении находилась пиротехника. В результате ЧП погибли три человека, 14 пострадали, в том числе трое несовершеннолетних. В городе был введен режим ЧС. Возбуждено дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Сергей Меняйло Владикавказ Северная Осетия
