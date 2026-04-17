Во Владикавказе выясняют обстоятельства взрыва, от которого погиб работник коммунальных служб

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел во Владикавказе во время погрузки мусорных контейнеров, погиб сотрудник коммунальных служб, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Сегодня утром на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка во время погрузки мусорных контейнеров произошёл взрыв. К огромному сожалению, погиб сотрудник коммунальных служб, который в этот момент выполнял работы по уборке территории", - написал он в своем канале в Max в пятницу утром.

По информации главы региона, правоохранительные органы и экстренные службы работают на месте, уточняются обстоятельства произошедшего.