Число погибших от взрыва на складе во Владикавказе выросло до трех

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Еще один из пострадавших 10 апреля от взрыва на складе пиротехники во Владикавказе скончался в больнице, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"К огромному сожалению, ещё один пострадавший в результате ЧП во Владикавказе скончался. Врачи (...) до последнего боролись за его жизнь, делали всё возможное, чтобы спасти его. К лечению были подключены специалисты федерального ожогового центра, постоянно проводились консультации, использовались все доступные медицинские ресурсы", - написал Меняйло в своем канале в мессенджере Мах.

Он добавил, что мужчина получил ожоги 90% поверхности тела.

Взрыв произошел днем 10 апреля во Владикавказе в складских помещениях, где находилась пиротехника. Сообщалось, что в результате ЧП два человека погибли, 15 человек пострадали, в том числе трое несовершеннолетних. В городе был введен режим ЧС. 12 апреля Промышленный районный суд Северной Осетии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении собственника склада во Владикавказе, где произошел взрыв, а также двоих организаторов производства пиротехнических изделий. Фигурантам инкриминируют ч.3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Владикавказ Сергей Меняйло Северная Осетия
