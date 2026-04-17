Суд в Москве обратил в доход государства имущество бывшего зампреда Воронежского облсуда

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы обратил в доход государства помещения, земельный участок и автомобиль бывшего заместителя председателя Воронежского облсуда Евгения Кучинского, сообщили в Мосгорсуде.

"Решением суда в доход государства обращены жилые и нежилые помещения, земельный участок, автомобиль",- сообщили в суде.

Другими ответчиками по иску были родственники и доверенные лица судьи.

В марте Верховный суд России сообщал, что Высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы "для применения антикоррупционных мер" к Кучинскому и некоторым другим судьям. Основанием стало выявление судей и их родственников активов, не соответствующих задекларированным доходам.