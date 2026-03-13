ВККС направила в прокуратуру материалы для применения антикоррупционных мер к двум судьям

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - По поручению председателя Верховного суда России Игоря Краснова Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ направила в Генпрокуратуру материалы в отношении заместителя председателя Воронежского областного суда Евгения Кучинского и судьи Химкинского городского суда, председателя совета судей Московской области Владимира Татарова.

"Материалы направлены для принятия антикоррупционных мер", - сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

Основанием, как уточнили в суде, явились выявленные у судей и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам.