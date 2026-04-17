В Череповецком госуниверситете изобрели систему проверки свежести рыбы

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ученые Череповецкого госуниверситета вместе с коллегами из университета Абдула Малика Аль Саади (Тетуан, Марокко) разработали инновационную систему для быстрого определения свежести рыбной продукции, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

""Умная камера" способна за несколько секунд проверить качество рыбы с точностью до 90%, - написал он в Max. - Камера работает бесконтактно и обнаруживает очаги порчи прямо во время движения филе на конвейере. Данные анализируются мгновенно с помощью нейросети: определяется окисление жиров, активность бактерий, биохимические изменения. По итогу выдается заключение - пустить рыбу в производство или утилизировать".

В настоящее время на производствах рыбу проверяют путем случайного отбора образцов. Процесс занимает от нескольких часов до нескольких дней, иногда это влечет приостановку реализации целой партии продукта. Устройство череповецких ученых кардинально меняет подход к контролю качества.

Внедрение системы поможет сократить долю некачественного сырья на рынке, снизив издержки переработчиков и риски для торговых сетей, отметил Филимонов.

В будущем планируется сделать разработку более универсальной.