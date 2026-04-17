Лавров обсудил с министрами стран Центральной Азии стратегическое партнерство

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министрами иностранных дел стран Центральной Азии сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте и ряде других сфер, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Подчеркнут общий настрой на дальнейшую последовательную совместную работу по поступательному продвижению всего комплекса российско-центральноазиатского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено актуальным вопросам сотрудничества России и государств Центральной Азии в сферах экономики, энергетики, экологии и региональной безопасности. Отмечена высокая степень взаимодействия шести государств на площадках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что стороны "провели углубленный обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня на фоне беспрецедентной эскалации напряженности на Ближнем Востоке и вокруг Ирана".

ОДКБ МИД РФ ЕАЭС СНГ Сергей Лавров
