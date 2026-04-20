Поиск

Оборонная выставка DSA 2026 откроется в Малайзии при участии РФ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - АО "Рособоронэкспорт" организует объединенную российскую экспозицию на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, сообщила пресс-служба компании.

Выставка пройдет с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия).

"На DSA 2026 "Рособоронэкспорт" покажет новейшую российскую продукцию, проверенную в реальных условиях и доказавшую свои боевые и эксплуатационные характеристики. Среди образцов - истребитель 5 поколения Су-57Э, который мы готовы поставлять только надежным партнерам России, барражирующие боеприпасы и БпЛА",- заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Компания сообщила, что по масштабам проведения и количеству участников DSA входит в число крупнейших мировых выставок вооружений и военной техники.

"В рамках деловой программы "Рособоронэкспорта" на DSA 2026 запланированы встречи с делегациями министерств обороны и других силовых ведомств Малайзии и дружественных России стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, планируются переговоры с представителями государственных и частных компаний о расширении проектов военно-технологического сотрудничества с российскими предприятиями", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России сообщили, что в выставке также примут участие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса: АО "НПО "Базальт", АО "НПО "Прибор им. С.С. Гомбелиовского", АО "Концерн "Калашников", АО "Судостроительная компания "Ак Барс", ООО "СТЦ", ООО "Аэроскан", ООО "Финко".

"Площадь российской экспозиции - 174 кв. метров. Всего будут представлены 406 экспонатов ПВН, из них 39 образцов",- сообщили в ФСВТС России.

Александр Михеев Рособоронэкспорт Су-57 Калашников Малайзия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

 Лукашенко заявил, что потерять Белоруссию для России неприемлемо

