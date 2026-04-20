В РФ заблокировали свыше 9 тыс. интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАД

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Доступ к более чем 9,2 тыс. интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России, заблокирован в РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам подготовленных ведомством решений всего заблокировано свыше 9,2 тыс. подобных площадок", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале ведомства в Мах.

В Роспотребнадзоре уточнили, что среди них – интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни.