Суд в Москве заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Тер-Аванесова

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Александра Тер-Аванесова, обвиняемого в крупном мошенничестве.

"В отношении Тер-Аванесова Александра Борисовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ или с момента его фактического задержания на территории РФ", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Тер-Аванесов объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), предусматривающее до 10 лет колонии.

Подробностей уголовного дела в суде не сообщили.

Александр Тер-Аванесов занимал пост старшего вице-президента банка ВТБ с 2021 по 2023 г. Также в разное время он являлся депутатом Костромской областной Думы, членом Совета Федерации, а также членом постоянной делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы.